(موازنة) القعدة..

«تمرّوا تا نمرّ» هذه العبارة بمثابة مفتاح «كب البلا» على كثير من الناس وزيارتهم من غير موعد مسبق أو إشعار مباشر، بهدف تمضية الوقت لا أكثر..



خرج جوز فزّة وابن تركية وفالح الاطرم وفؤاد اللهس من بوابة المسجد بعد أن أطفأ خادم الجامع الأنوار الداخلية أثناء اضطجاعهم حول العمود الأوسط، مما اضطرهم للمغادرة والبحث عن مكان يقضون فيه ساعة أو ساعتين ليقصّروا من عمر الليل الطويل.. «تمرّوا تا نمرّ ع الحجي» قالها جوز فزّة وكان قاصداً بها رفيقهم المتغيّب «أبو يحيى» فوافق الجميع دون اعتراض وتهادوا في المشية نحو بيت معزّبهم.. طرق الباب الخارجي جوز فزّة ، لبست «عيشة» لباس الصلاة وفتحت الباب الخارجي للضيوف..



- جوز فزّة: أبوك هون ولك؟ كمان لويش لابس «اليانس» تبع أمّك مش عيب عليك؟!!

- عيشة: أني عيشة يا عمّي!!

- جوز فزّة: والله فكرتك شلاش نفس الخلقة لا اله الا الله..

- عيشة: ما همّه رفعوا ضريبة المكياج يا عمي.. وأبوي حلف بالطلاق ما يخلينا نشتري قلم كحل..

- جوز فزّة: بدي أقول مال عيونك فايتات براسك مثل «قدحة الكيّ».. طيب وين ابوكِ يا بنت؟..



ركضت عيشة وفتحت باب المضافة للضيوف ،في تلك الأثناء كان أبو يحيى يجلس القرفصاء ويقوم بعملية التزييت الدقيقة للصوبة ،دخل الضيوف «نقز» أبو يحيى انسكب الكاز على الحصيرة فتمتم «... الحكومة على ... الكاز... الحصيرة»... ثم دعا الرفاق إلى الجلوس مرحّبا بهم على مضض بسبب الزيارة غير المتوقعة.. غسل يديه من أثر الكاز وبدأ بصب القهوة للحضور قال ابن تركية مواسياً:



- هي الحصيرة بدها غيار من زمان..

- أبو يحيى: مسلّكة حالها..

- فؤاد اللهس: سمعت حاطين ضريبة عليهن..

- فالح الاطرم: شو بيه عن شو بتسولفوا؟

- ابن تركية: ولا شي حجي.. سوالف شرق غرب..

- جوز فزة: هو بس عليهن حاطين ضريبة ، ع بيوت الشعر، قمر الدين، الحُصُر، العطر، الحديد، جوازات السفر كلشي حطوا عليه ضريبة...

- ابن تركية: يا رجل حتى مطاط السراويل رفعوه..

- أبو يحيى: احسن.. مشان ما نغلّبهم... يا منعون ....

- فالح الاطرم: عن مين بتحكوا؟

- ابن تركية: ولا شي حجي ولا شي..

- فؤاد اللهس محاولاً تذكير المعزّب بالكاز المسكوب:

ولّ الحصيرة اللي مثل هاي رفعوا سعرها.. لهون وصلت..

ع شو تقعد الناس ؟..

- أبو يحيى: ع شو تقعد الناس؟؟ أقلك وما تزعلش؟..

- فؤاد اللهس: قول..

- أبو يحيى: هسع يوم تقعد ع الحصيرة وفي اشي تحتيك مزقرط.. بتعرف تقعد؟؟..

- فؤاد اللهس: لا..

- أبو يحيى: مش لازم توازن القعدة عشان ترتاح؟

- فؤاد اللهس: طبعاً..

- أبو يحيى: رفعوا الحصيرة عشان تعرف تقعد.. ع (...)..



ما تنقال بوجهك!.

احمد حسن الزعبي