حالة الطقس ليومي الثلاثاء والاربعاء

اخبار الاردن - تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم قليلاً، لتتدنى عن مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.



وحسب موقع "طقس العرب" تسود اليوم أجواء مستقرة مع بقائها باردة في عموم مناطق المملكة، وتظهر تدريجياً بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، خاصة في المناطق الشمالية. وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.



في خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما ليل اليوم، يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وترتفع نسب الرطوبة السطحية بشكلٍ واضح خلال ساعات الليل وفجر غد الأربعاء، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.



وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم كالآتي: شرق عمان: من 12 إلى 4، غرب عمان: من 10 إلى 4، إربد: من 12 الى 2، جرش: من 14 الى 4، السلط: من 11 الى 4، عجلون: من 10 الى 2، الزرقاء: من15 الى 4، المفرق: من 13 الى 1، مادبا: من 11 إلى-1، الكرك: من10 الى 4، الطفيلة: من 11 إلى 2، معان: من 12 الى 2، العقبة: من 21 إلى 10 والبحر الميت: من 21 الى 10.



أما يوم غد الاربعاء فمن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل قليل نهارا، لتصبح حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام. وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تتحول عصراً الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتغطي سماء المملكة تدريجياً أثناء نهار غد كميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل تساقط زخات من الأمطار في جنوب وشرق المملكة.