حالة الطقس ليومي الاربعاء والخميس

اخبار الاردن - تعود درجات الحرارة نهار اليوم للارتفاع بشكل قليل، لتصبح حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.



وأوضح موقع طقس العرب، أن الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تتحول عصراً الى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتغطي سماء المملكة تدريجياً أثناء النهار كميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل تساقط زخات من الأمطار في جنوب وشرق المملكة، وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.



في حين، يكون الطقس ليلاً أقل برودة مقارنة مع الليالي الماضية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتبقى الفرصة حاضرة لتساقط زخات من الأمطار في جنوب وشرق المملكة خلال ساعات المساء الاولى، فيما تضعف الفرص تدريجياً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من14 الى5، غرب عمان: من 12 الى4، إربد: من 14 الى 5، جرش: من15 الى5، السلط: من 12 الى6، عجلون: من 13 الى6، الزرقاء: من 16 الى5، المفرق: من 15 الى 3، مأدبا: من 14 الى2، الكرك: من12 الى4، الطفيلة: من9 الى 3، معان: من 14 الى3، العقبة: من 19 الى11 والبحر الميت: من 20 الى 12.



وتوقع "طقس العرب" أن تكون درجات الحرارة نهار غد حول معدلاتها العامة، وتظهر كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.