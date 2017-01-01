"التمويل الدولية" تدعم "الطاقة" بـ 320 مليون دولار

اخبار الاردن - قال رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الدكتور احمد عتيقة إن المؤسسة ستمول مشاريع طاقة في المملكة خلال العامين الحالي والمقبل بقيمة تقارب 320 مليون دولار.



وقال عتيقة أمس إن هذا التمويل يتوزع ما بين 150 مليون دولار لتمويل مشروع اعادة تأهيل محطة الحسين الحرارية الذي تنفذه شركة اكواباور السعودية.



ووقعت شركة أكوا باور بداية العام الماضي اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، مدتها 25 عاماً، لتوليد 485 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية بمنظومة المحطات المستقلة لتوليد الطاقة.



وستقام المحطة في المنطقة الصناعية بمدينة الزرقاء، التي تبعد 40 كم شمال شرق عمان. وستحل المحطة الجديدة مكان محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية التي بدأت بتوليد الطاقة الكهربائية في العام 1975، والتي خرجت من الخدمة بسبب انتهاء عمرها التشغيلي.



كما يشتمل التمويل لقطاع الطاقة في المملكة خلال العامين 2017 و 2018 على تمويل مشروع شركة مصدر الاماراتية في المملكة باستطاعة 200 ميغاواط، والذي ستمول "التمويل الدولية" بقيمة 100 دولار،.



وكانت شركة الكهرباء الوطنية وشركة "مصدر" قد وقعتا اتفاقية شراء طاقة من منشأة كهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط تطورها شركة بينونة للطاقة الشمسية المملوكة بالكامل من قبل "مصدر"، شرق عمان.



وسيتم بناء المحطة التي تبلغ قدرتها 200 ميغاواط على بعد 10 كيلومترات خارج عمان لتزويد نحو 110 آلاف منزل باحتياجات الطاقة السنوية ومنع انبعاث نحو 360 الف طن من ثاني اكسيد الكربون سنويا.



وستمول المؤسسة ايضا مشروعين لطاقة الرياح ضمن مشاريع الجولة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة تقارب 70 مليون دولار للمشروعين معا، بعد ان دعمت مشروع طاقة الرياح بالطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط، حيث يعد هذا المشروع من ابرز المشاريع التي شاركت المؤسسة في تمويلها ضمن نفس الجولة حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 205 ملايين دينار.



كما أكد عتيقة اهتمام المؤسسة بدعم مشاريع الجولة الثالثة من مشاريع الطاقة المتجددة والتي طرحتها الحكومة في وقت سابق من العام بنظام العروض المباشرة، وباستطاعة اجمالية تبلغ 300 ميغاواط.



وتتضمن هذه الجولة 6 مشاريع، موزعة بين 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 200 ميغاواط 50 ميغاواط للمشروع و100 ميغاواط لمشروعين في مجال طاقة الرياح.الغد