تهمة التسبب بالوفاة والإيذاء لسائق باص مدرسة

اخبار الاردن - قرر مدعي عام غرب عمان القاضي بكر القرعان أمس الثلاثاء توقيف سائق باص مدرسة تسبب بحادث سير نتج عنه وفاة احد الطلاب واصابة 11 آخرين.



ووجه القاضي القرعان للموقوف تهمتي التسبب بالوفاة والايذاء وقرر توقيفه اسبوعا في مركز اصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق.



ووقع حادث السير صباح الاثنين بين باص مدرسة خاصة وحافلة سياحية في منطقة البيادر غربي عمان نتج عنه وفاة احد الطلاب واصابة 11 آخرين، وأدان المخطط الكروكي للحادث سائق باص المدرسة بالمسؤولية الكاملة عن الحادث بعدم إعطاء أولية المرور على تقاطع متكافئ الحقوق، وعدم تهدئة السرعة على التقاطعات، ولم يحمّل سائق الحافلة السياحية اية مسؤولية بالحادث.