امام وزير التربية.. "ان اعنتمونا" التي اطاحت بـ محمد مغامس الخوالدة

اخبار الاردن - رسالة مختصرة محشوّة بالوطنية ملغّمة بحب الوطن مغموسة بالولاء لترابه، رسالة تحمل في ثناياها الكثير الكثير من النجاحات ولكنها لا تخلوا من "غصة وقهر" معا بعد ان حورب ذلك النجاح وكوفئ بالايقاف عن العمل. رسالة مختصرة كتبها المعلم محمد مغامس الخوالدة وباح بها عبر صفحات الفيس وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي الا اننا ارتأينا ان تصل الى وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ابن السياسي العربي العريق منيف الرزاز وشقيق الكاتب مؤنس الرزاز الذي توسم الجميع به خيرا منذ توليه حقيبة التربية .

وتاليا ما كتب الخوالدة:

كنت أعتقد أن هذه الشخوص المتعاقبه تِباعاً التي تقسم على كتاب الله أمام الملك، أن تمنح حقائبها ولو بصيص من العداله، أو شيئا يعطي القسم حقّه، إلى أن باتت قناعتي أن أغلبهم كي لا أظلم الكل ليسوا سوى من أقسم على حقيبةٍ ليملأها مالاً، على حساب الظلم المتفشي والذي ربما تصل درجة وضوحه، LED في عالم التقنيه والوضوح.



نقف أمام تيّار من العصابات، يتحاوط مكاتب بعض الوزراء، أناسٌ ليس في قاموسهم ذره من المنافسه الأخلاقيه، فالإنجاز لديهم هو إعاقة كل مجتهد وكل من يعمل بإخلاص، لدرجة إعتناقهم مبدأ التبلي دلالة على ضعفهم المقيت، من أن يتوسموا شرف المنافسه ذات يوم.



ثمانية شهور وأيام، وحين أخلوا لوسادتي باسطاً راحة يداي على مؤخرة رأسي بحنية ما بين عظام الترقوة وملمس الرقبه، تطالع عيناي سقف الغرفة فيمر شريط الذكريات، من أول يومٍ لي في ملاك وزارة التربيه إلى لحظة تبجح شخصيه قذفها صولجان الشارع وتسارع الأحداث، وكانت ذات لحظة صانعة قرار، تدك أقلامها المسمومه ودبابيسها الحاقده، لكل بسيطٍ مجتهد وبليغٍ محبٍ مخلص.



عشرة أعوام، لا زلت أذكر تفاصيلها، من أول يومٍ لي كمعلم، إستل مايك الإذاعه وراح ينظم الطابور بكل حيوية ورقةٍ وهدوء، وعلى أنغام السلام الملكي كان الطلبة ملتزمون بدقة المسير، فكانت أول فرقة كشفية عدداً وعدةً هناك في قريةٍ إسمها علّان، كان لخيوط الشمس في بوتقها الصباحي شعاعاً يُكتب بماء الندى، "موطني" ...



واستمرت المسيرة، في أكثر من مكانٍ في ربوع البلقاء، فكانت التدريبات تجري خارج أوقات الدوام الرسمي، في راتبٍ حينها لا يتجاوز مئه وتسعين دينار، ورغم أن التكاليف كانت من بركة ذاك الراتب، إلا أن الإبتسامة أجمل نهاية لأي شيء نقدمه مادياً ومعنوياً من حر مالنا.



إلى أن تقدمت بستة عشر دورة تدريبيه، لشاغر "مسؤول الحركه الكشفية في إدارة التعليم الخاص، هناك في أحد جبال عمان السبعه، "جبل الحسين" فكانت المهمة أصعب، وكان الإنجاز يتلوه إنجاز، إلى أن تسلمت مسؤول التدريب العسكري، بالإضافة لذلك، إلى أن تم تكليفي بالعمل حينها بأربعة أقسام دفعة واحده، النشاطات، والمراكز الثقافيه، والتأسيس والترخيص، ورياض الأطفال، وكنت لا أشعر بلذة العمل ولا أزداد نشاطاً إلا بمزيد من التعب.



أما العبدلي، فكان العمل هذه المره على نطاقٍ أوسع، في قسم المخيمات الكشفيه للمملكه، وإن أغرب ما يُمكن أن أقصّه في ذكرياتي، أن الطروحات التي كنا نقدمها، والخطط التي كنا نعمل عليها، كنت أشاهدها في نهاية الدوام في سلة المهملات.



إلى أن تقدمت بخطه مدروسه للوزير السابق، كانت بمثابة توفير مالي من خلال النشاطات في كافة مديريات العاصمه، كانت الخطه موضوعة بملف كُتب عليه من الخارج "إن أعنتمونا على عملنا فالحمدلله، وإن لم تعينونا فالشكر لله" لأتفاجأ برفضه إستلام الخطه، بعد محاولات عديده لرفعها حسب السلم الوظيفي، وبعد رؤيتي لها بسلة المهملات، والشرح يطول في هذه النقطه والشبهه شبهات.



لأتفاجأ ذات يوم بنقلي نقلاً تعسفيا، ومن ثم إيقافي عن العمل، لغاية تاريخه.

.

#أظن أنه يحق لي أن أسأل "لو قدّر الله لي أن ألتقي الملك، ترى ماذا سأقول في حضرته ؟! بعد أن وجهنا رسائلنا، لكن يعلم الله بأي أمرٍ منشغل رئيس الديوان الملكي، أو كيف يقرأ رسائلنا مدير المخابرات العامه، باللحظة التي يعلمون فيها عن كل واردة وشارده، ويعلمون أيضاً ما معيار كوب قهوتنا "سكر زياده" ولا يستدعوننا إلا لمنشورٍ كنا قد كتبناه بمرارة حال، ما بين عدالة كنا نأملها من مسؤولين ميؤوسٌ منهم.

.

#هذه تجربه شخصيه، أقصها لمن مرت عليه، بإختصار موجز، وهناك الكثير من القصص في هذا الوطن، يشيب لها الشعر.

.

الحمدلله الذي جعل نهاية كل ظالم موت، يليها حياةُ عذابٍ لا موت فيها.

#محمد مغامس الخوالده.



