مداهمة وضبط أسلحة بالرمثا.. صور

اخبار الاردن - القت الاجهزة الامنية مساء امس الثلاثاء القبض على مروج مواد مخدرة وبحوزته كمية منها في عجلون، كما داهمت الاجهزة الامنية منزلا في الرمثا وضبطت اسلحة وعتادا بداخله وفق بيان للأمن العام وصلت عمون نسخه منه.

اخبار الاردن - القت الاجهزة الامنية مساء امس الثلاثاء القبض على مروج مواد مخدرة وبحوزته كمية منها في عجلون، كما داهمت الاجهزة الامنية منزلا في الرمثا وضبطت اسلحة وعتادا بداخله وفق بيان للأمن العام وصلت عمون نسخه منه.

اخبار الاردن - القت الاجهزة الامنية مساء امس الثلاثاء القبض على مروج مواد مخدرة وبحوزته كمية منها في عجلون، كما داهمت الاجهزة الامنية منزلا في الرمثا وضبطت اسلحة وعتادا بداخله وفق بيان للأمن العام وصلت عمون نسخه منه.

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الرمثا نفذوا مساء امس مداهمة لاحد المنازل بعد ورود معلومات حول قيام اشخاص باستخدام ذلك المنزل لإخفاء مواد مخدرة واسلحة و حيث ضبط داخل المنزل بعد مداهمته على سبعة اسلحة نارية وكمية من العتاد الحي اضافة الى كمية من بودرة الحشيش الصناعي المخدر وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهم .

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الرمثا نفذوا مساء امس مداهمة لاحد المنازل بعد ورود معلومات حول قيام اشخاص باستخدام ذلك المنزل لإخفاء مواد مخدرة واسلحة و حيث ضبط داخل المنزل بعد مداهمته على سبعة اسلحة نارية وكمية من العتاد الحي اضافة الى كمية من بودرة الحشيش الصناعي المخدر وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهم .

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الرمثا نفذوا مساء امس مداهمة لاحد المنازل بعد ورود معلومات حول قيام اشخاص باستخدام ذلك المنزل لإخفاء مواد مخدرة واسلحة و حيث ضبط داخل المنزل بعد مداهمته على سبعة اسلحة نارية وكمية من العتاد الحي اضافة الى كمية من بودرة الحشيش الصناعي المخدر وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهم .

وفي محافظة عجلون وبعد جمع المعلومات حول احد الاشخاص المطلوبين وبحقه عشرة طلبات في قضايا ترويج المواد المخدرة ، والتأكد من وجوده داخل احد المنازل في المحافظة داهمت قوة مشتركة من مديرية شرطة عجلون وقسم مكافحة المخدرات وقسم البحث الجنائي مساء امس مكان وجوده وتمكنت القوة من القاء القبض عليه ، وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش الصناعي ( الجوكر) وكمية من بودرة الحشيش الصناعي وبوشر التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء .