القوات المسلحة تتسلم دفعة من الآليات العسكرية الألمانية

اخبار الاردن - تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، في ميناء العقبة الرئيس، الدفعة الثانية من الآليات العسكرية عدد 9 نوع marder الممنوحة من القوات المسلحة الألمانية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

اخبار الاردن - تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، في ميناء العقبة الرئيس، الدفعة الثانية من الآليات العسكرية عدد 9 نوع marder الممنوحة من القوات المسلحة الألمانية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

اخبار الاردن - تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، في ميناء العقبة الرئيس، الدفعة الثانية من الآليات العسكرية عدد 9 نوع marder الممنوحة من القوات المسلحة الألمانية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.