القوات المسلحة تتسلم دفعة من الآليات العسكرية الألمانية
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اخبار الاردن - تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، في ميناء العقبة الرئيس، الدفعة الثانية من الآليات العسكرية عدد 9 نوع marder الممنوحة من القوات المسلحة الألمانية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وتأتي هذه المنحة،المهداة من الحكومة الألمانية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية في مواجهة التحديات والتهديدات و ضمن مجموعة من الإسهامات التي تتضمن الذخائر والآليات والتمرينات والتدريبات المشتركة.
وجرت مراسم الاستلام بحضور مندوب من الحكومة الفيدرالية الالمانية ومندوب من السفارة الالمانية في عمان، وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
بترا