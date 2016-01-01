"الامانة" تؤمن على مركبات ومستودعاتها بـ3 ملايين و95 ألف سنويا
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اخبار الاردن - أحال مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة امين عمان عقل بلتاجي عطاء التأمين على آليات ومركبات ومستودعات ومعدات الامانة على شركة الشرق العربي للتأمين بقيمة إجمالية 'ثلاثة ملايين و95 الف دينار' على ان تكون مدة العطاء عام واحد قابل للتمديد ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان المقبل.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تهدف الى تنظيم وتطوير الاجراءات المتعلقة بإجازة اللحوم المبردة والاسماك الطازجة واللحوم المبردة المفرغة من الهواء والمجمدة 'المستوردة' الى المملكة ومنع الازدواجية في الرقابة واستيفاء الرسوم والاجور عليها.
كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم مع جمعية أزهار القطف ونباتات الزينة لحين توقيع اتفاقية نهائية بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية وذلك للسير في إجراءات إقامة انشاء مشروع بورصة ازهار القطف ونباتات الزينة.
ووافق المجلس على إقامة حديقة في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في الزرقاء وتزويدها بأشجار واشتال، وشبكة ري ومقاعد والعاب وسلال للمهملات وعلى إنشاء حديقة ضمن المبادرات الملكية في منطقة الازرق/ محافظة الزرقاء.
وصادق على تقديم دعم لملتقى مهارات المعلمين 2017 الذي سيقام بمركز مؤتمرات زارة وفندق جراند حياة من خلال تغطية نفقات مشاركة خمسة معلمين من القطاع الحكومي وتقديم دعم مالي للمتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة نظرا لأهميته من الناحية التراثية والتاريخية والسياحية.
وصادق المجلس على ميزانيات صناديق الاسكان لموظفي الامانة والتكافل الاجتماعي وصندوق الخدمات الاجتماعية لعمال ومستخدمي الامانة وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2016.