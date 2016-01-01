"الامانة" تؤمن على مركبات ومستودعاتها بـ3 ملايين و95 ألف سنويا

اخبار الاردن - أحال مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة امين عمان عقل بلتاجي عطاء التأمين على آليات ومركبات ومستودعات ومعدات الامانة على شركة الشرق العربي للتأمين بقيمة إجمالية 'ثلاثة ملايين و95 الف دينار' على ان تكون مدة العطاء عام واحد قابل للتمديد ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان المقبل.