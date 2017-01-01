اعادة العمل بالحالات الانسانية لأداء فريضة الحج

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء الاربعاء الموافقة على نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2017 بحيث يتم اعادة الحالات الانسانية لمرضى السرطان وغيرهم لأداء فريضة الحج بنسبة لا تتجاوز نصف بالمائة من اعداد الحجاج ووفق تقرير طبي اصولي.

كما تم السماح لمن توفي له شخص, اداء فريضة الحج عنه خلال عام واحد فقط بنسبة نصف بالمائة.

واعاد النظام نسبة ال 20 بالمائة لمدخري صندوق الحج كما وردت في النظام الاصلي قبل اخر تعديل ووفق فتوى دائرة الافتاء العام وقرار مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

ويحدد النظام مهام وصلاحيات دائرة الحج والعمرة ومدير عام الدائرة الذي تم تعيينه مؤخرا.

واشار وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات الى ان رفع النسبة المخصصة للمرضى جاءت انطلاقا من الحرص على تمكين هذه الفئة من المرضى اداء فريضة الحج والتي تثبت التقارير الطبية عدم قدرتهم على الانتظار لأداء الفريضة في اعوام قادمة.