اعفاء حجاج عرب48 من رسوم جواز السفر الاضافية

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء اعفاء الحجاج والمعتمرين من عرب 1948 من اي رسوم اضافية على جوازات السفر.

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء اعفاء الحجاج والمعتمرين من عرب 1948 من اي رسوم اضافية على جوازات السفر.

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء اعفاء الحجاج والمعتمرين من عرب 1948 من اي رسوم اضافية على جوازات السفر.