"داعش" يسيطر على نقطة التقاء الحدود الأردنية والجولان

اخبار الاردن - رويترز - قال مقاتلون من المعارضة إن فصائل سورية متشددة مرتبطة بتنظيم داعش شنت هجوما مفاجئا على مقاتلين من "المعارضة المعتدلة" بجنوب غرب سوريا قرب مرتفعات الجولان بالقرب من نقطة التقاء الحدود الأردنية والجولان السوري المحتل وسيطرت على عدة قرى وبلدة كبيرة.

ونقلت رويترز، عن مقاتلين، أن المتشددين تمكنوا من توسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم في منطقة تشكل حاجزا طبيعيا بين سوريا والاردن والجولان إذ يتدفق فيها نهر اليرموك، وذلك بعد أن سيطروا على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل الجموع.

وقال العقيد إسماعيل أيوب وهو من المعارضين المنشقين عن الجيش السوري إن تنظيم داعش شن هجوما على مواقع تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر في هجوم مباغت لم يتوقع أحد حدوثه بهذه السرعة.