حالة الطقس ليومي الخميس والجمعة

اخبار الاردن - تكون درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نهار الخميس، ويكون الطقس مشمسا في الغالب وباردا نسبياً، الى بارد فوق الجبال، مع ظُهور بعض السُحُب المنخفضة، بحسب موقع "طقس العرب".



وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية نشطة السرعة.



وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويُحتمل تشكُل الضباب في السهول الشرقية خلال ساعات الفجر.



وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار غد الجمعة، لتتجاوز مُعدلاتها بقليل نسبةً لهذا الوقت من العام، وتسود خلال النهار أجواء صافية وباردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في باقي المناطق.



وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.