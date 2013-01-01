اهالي عيرا ويرقا وبطنا يبثون شكواهم في اكبر بث مباشر عبر الفيسبوك الجمعة

اخبار الاردن - ينظم مجموعة من ابناء عيرا ويرقا وبطنا عصر الجمعة اكبر عملية بث مباشر عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية مشروع توسعة شارع الستين الذي يربط مدينة السلط بهذه المناطق.

وقال الاهالي ان المشروع يشوبه الكثير من الاسئلة حيث ابتدأ العمل به منذ شهر تشرين اول 2013 ومازال الحال على ما هو عليه حيث لا يوجد اي عمل فعلي في المشروع وان البطئ الذي اصاب العمل يعود الى عدم اكتراث وزارة الاشغال العامة بمعاناة اهالي المنطقة الذي يزيد عددهم عن عشرين الفا وما يسببه هذا الطريق والطرق البديلة من كوارث بحق المارة يوميا من تعطيل وانزلاق المركبات والحوادث وغياب الشواخص والاضاءة على الطرق .

واكد الاهالي ان هذه الخطوة الاولى في برنامج تصعيدي قادم حتى الحصول على ادنى متطلبات البيئة التحتية في وقت تعد هذه الاعمال والمشاريع من صميم عمل الوزارة لخدمة المواطنين الا ان بعض المسؤولين يعتقدون ان بعد المناطق عن العاصمة عمان يعطيهم احقية استثنائها وعدم اعطائها الاولوية .

وتعتبر هذه الطريقة الاحتجاجية هي الاولى من نوعها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لايصال رسالة المواطن الى المسؤول الذي يجلس خلف المكاتب دون القيام بالاعمال الميدانية .