فصل الكهرباء عن 150منزلا في برما بينهم منازل المكرمة الملكية ومسجد بسبب الفواتير

اخبار الاردن - غرقت منطقة "برما" كاملة بالظلام الدامس منذ مساء أمس الأربعاء وحتى ساعة اعداد الخبر بفعل قيام شركة الكهرباء بتنفيذ حملة بالتنسيق مع قوات الدرك والأجهزة الأمنية لقطع الكهرباء طالت أكثر من 150 منزلا في منطقة "برما" في جرش منذ ساعات الصباح وحتى المساء .

الحملة طالت منازل من المكرمة الملكية و منازل في اسكان الملك عبدالله ، مشيرا الى أن 20 مركبة من الدرك شاركت بالحملة .

المواطن أشار الى أن المنازل التي استهدفها القطع تعود لفقراء ، كما أن شركة الكهرباء لم ترحم المسجد فقطعت الكهرباء عنه ومنعت المصلين من العبادة فيه .