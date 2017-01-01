إصابتان بالرصاص بحفل تخرج في إربد

اخبار الاردن - أصيب شابان في مدينة إربد أمس بجروح نتيجة إطلاق عيارات نارية في حفل تخريج أحد الطلبة الجامعيين. وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها في الحادث.

من جهة أخرى أصيب 12 شخصا بضيق تنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن حريق شب في شقة بعمارة مكونة من (4) طوابق بمنطقة شارع الثلاثين في إربد، كما أوضح الدفاع المدني.

وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق فيما قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى المستشفى، وما زال التحقيق لمعرفة أسباب الحريق مستمرا من قبل الجهات المختصة.