حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت

اخبار الاردن - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، لتتجاوز مُعدلاتها بقليل نسبةً لهذا الوقت من العام.



ووفقا لموقع طقس العرب، تسود أجواء صافية وباردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.



في حين، يكون الطقس باردًا في عموم المناطق ليلاً، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة. وتوقع "طقس العرب" أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف نهار غد، لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتسود أجواء صافية وباردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في باقي المناطق، وتكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.