لحظة هبوط الطيار الأردني بعد تحطم طائرته في السعودية.. فيديو

اخبار الاردن - أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على موقع “يوتيوب” اللحظات الأولى لهبوط الطيار الأردني بمظلته، الذي أعلنت قيادة التحالف العربي عن سقوط طائرته من طراز F16 بعد إصابتها بخلل فني أدى لسقوطها في منطقة نجران جنوب السعودية.



وظهر في المقطع، أن الطيار الأردني هبط بمظلته بعد خروجه من الطائرة في منطقة صحراوية، حيث قدم له عدد من العمال المتواجدين في المنطقة المساعدة.



وبدا الطيار في المقطع وهو يجري مكالمة من هاتف أحد العمال الذين قدموا له كذلك الماء إلى حين وصول الجهات العسكرية المختصة لنجدته وإعادته للقاعدة.