"بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من النائب فضيل النهار المناصير

الى حكومة العجز كفاكم كذبا وعبثا

يقول الله تعالى ( يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون ) صدق الله العظيم الى حكومة العجز عندما كانت التكليف لإدارة السلطة التنفيذية كانت هوية الحكومة ( حكومة اقتصادية ) تحمل ملفات اقتصادية واستثمارية وللأسف كانت وريثه للحكومات السابقة واتضحت هويتها بانها حكومة جبايه لا اكثر.

وعندما جاء رئيس الحكومة يحمل رداء الاصلاح والعمل وتختبئ خلف عباءة الورقة النقاشية السادسة التي ادعى الرئيس انها بيان الحكومة وبرنامج عملها الا انه لم يعمل بها ونهج الحكومة التي تتبنى شاب مازال جيله يبحث عن فرصة عمل حيث لم يتجاوز عقده الثالث لتسلمه منصب امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون خبرة وفي مرحلة تحتاج كل ذوي الخبرة للخروج من المنزلق الاقتصادي وضرب روح العدالة في مقتل وتتويج هذا القرار بتعين شخصية لم تحضي بتوافق الشارع لتتسلم رئاسة هذا المجلس ولتفوح رائحة الترضيات من قرارات رئاسة الوزراء في ما يخص التعينات للوظائف العليا والتي لم تراعي ابسط قواعد الاختيار لديوان الخدمة المدنية او منهاج العدالة في توزيع الفرص.

مذكرا ما شدد عليه جلالة الملك في رسالة دولة القانون والمؤسسات واغلاق الطريق في وجه التوجيهات الملكية الاخيرة والتي تخص مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين دون تحريك ساكن ضد زمرة الفساد وخاصة وليد الكردي والذي لم يصدر ضده اي اجراء تنفيذ لقرارات المحاكم حتى الان.

واذكرك يا دولة الرئيس عندما حضرت لمجلس النواب حاملا موازنة غثه ثقيلة تقتل الامل وتحمل اليأس والعجز وعندما جلست تقدم الالتزام بضبط النفقات ودمج الهيئات واعادة تصويب العمل الحكومي وعدم الاقتراب من جيب المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود وصدقك المجلس واعطاك الثقة للموازنة لتصعد بعدها الى الرابع وتصدر قرارات تتنافى مع الالتزامات وتحمل المواطن فوارق عجز الموازنة وترفع الاسعار وتحرك اعلامك ليعزز لدى الشارع ان مجلس النواب قد شرع رفع الاسعار وتحملنا وزر قراراتك الغير مسؤولة وتذهب بعدها لتكمل مسيرة الجباية التي جعلت الشارع يحتقن ويحمل على مجلس النواب الذي كما تعرف انه من كل افعالك براء جاعلا مجلس النواب والأجهزة الامنية تحمل تبعات قراراتك كيف لك ان تخرج على الناس وتقدم الوعود بان هناك خطط وبرامج لإخراج الاردن من الازمة وتمضي لتنفذ العكس ولم تلبث ان انكشف عجز الحكومة وضعفها وهويتها الحقيقية والتي تعتبر المواطن مصدر دخل وعليها تشاركه بفتات ما تبقى من دخل وتتغول على الاسعار بكل شراسه ودون الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ينتج عن سخونة الشارع في ظل ظروف امنية حذرة وتغير اقليمي وعدو خلف الساتر الترابي.

اين هي وعودكم والتزاماتكم واين هي توجيهات كتاب التكليف لحكومتكم واين ما اقسمتم علية حين توليتم المسؤولية والتزمتم به امام الملك واين هي وعودكم للشارع الاردني المثكول واين الخطط والبرامج الاقتصادية ولماذا الاختباء خلف وهم العزوة والعشيرة وانت تعلم ان الفساد لا عشيرة ولا قبيلة له وان الاردن فيه عشيرة واحدة هي العشيرة الاردنية ولماذا كل ما سأل احدهم عن العمل والعدالة ومكافحة الفساد ذهبتم لشكوى من قلة الاحترام وانتم تعرفون ان ما تشعرون به من قلة احترام يواجه مجلس النواب اضعافه كل يوم من الشارع المحتقن بسبب قرارتكم توقفوا عن العبث والاحتيال والتغول وليس الشارع عنا ببعيد واني قد قلت في كلمتي يوم الثقة وها انا اعيد الكلام على مسمعيك انتم ستذهبون ونحن من سيحاسبنا الشارع ولن نكون ممسحة القذارة لأفعالكم وسنذهب لابعد ما تتخيلون لنعريكم.

ان حكومتكم العاجزة الضعيفة الهشة المترنحة انحازت للفساد والمفسدين واقفرت ترضي ثلة صغيرة على حساب شعب كامل وانني اطالب الحكومة بالعودة للمربع الاول وتقديم نتائج العمل بتوجيهات الملكية والورقة النقاشية حول دولة القانون وتحقيقا للالتزامات الحكومية لمجلس النواب وان تصدر الحكومة بيان يوضح حقيقة رفع الاسعار وان مجلس النواب ليس لديه يد في هذه القرارات ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها بعيدا عنا لأننا لن ننحاز للحكومة على حساب قواعدنا الشعبية.

ان عمر الحكومة في العمل العام حمل الكثير من الخطر وسوء الادارة وغياب البرامجية والخطط بالإضافة لعدم الوفاق في داخل الحكومة مما ادى لتعديلها وها هي بعد نزاعها الداخلي تنتقل الى نزاع مع مجلس النواب والشارع الاردني واذا بقي المسار في هذا الاتجاه الخاطئ فإننا لن نراهن على المواطن ولقمة عيشه ولا على الوطن وامنة ولن نمنح فرصه اخرى.

الاردن عطاء الله لكل ابناءه ولن نسمح لثلة مارقه فاسده ان تختزل الوطن وتدمر انجازاته وتتقاسم خيراته وتحمل ابناءه تبعات الفساد.

حفظ الله الاردن منيعا وقيادته الهاشمية.

النائب فضيل النهار المناصير

24/2/2017