حالة الطقس ليومي السبت والاحد

اخبار الاردن - توالي درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف اليوم السبت، لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، بحسب موقع "طقس العرب".

وتسود أجواء صافية وباردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في باقي المناطق، وتكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردًا في عموم المناطق، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الاحد لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً في عموم المناطق مع ظهور السُحب العالية، في حين تكون مُعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة. وفي ساعات الليل يكون الطقس باردًا في عموم المناطق. وتظهر في الأجواء كميات من السُحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.