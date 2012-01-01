"الأمانة" تغلق 19 مقهى تقدم الأرجيلة لأحداث

اخبار الاردن - كشف مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى عن قيام الدوائر الصحية في الأمانة بإغلاق 19 مقهى خلال الشهر الماضي "ضبطت تقدم الأرجيلة لأحداث في مناطق متفرقة من العاصمة عمان".

وقال المصدر انه جرى تحويل أصحاب هذه المقاهي للحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني حيالهم، موضحا أن "الأمانة تلقت شكاوى من أولياء أمور ومواطنين حول هذه المقاهي"، حيث ضبطت بـ(الفعل) خلال الجولات التفتيشية للفرق المعنية".

وشدد المصدر على أن "الأمانة" تتعامل مع هذا الملف بـ"حزم خصوصا أن تقديم الاراجيل للأحداث مجرم بحكم قانون الصحة النافذ".

ويحظر قانون الصحة النافذ على أي شخص بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً .

وفي سياق متصل، أكدت "الأمانة" أنها لم تمنح تراخيص جديدة لتقديم الأرجيلة في جميع مناطقها منذ مطلع العام 2012، لافتة إلى أن جميع ما يقال حول هذا الموضوع هو "مجرد إشاعات، وأن قرار وقف التراخيص سارٍ على الجميع ودون استثناء".