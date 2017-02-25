الوفيات 2017-2-25
منذ 50 دقيقة
اخبار الاردن -
- عوني أحمد محمود جرار - ضاحية الحسين
- حيدر خليل سلمان عمارين - الصويفية
- راتب اسماعيل عثمان ابو فارة - صويلح
- زهرية محمد الغادي - شفابدران
- نجمة خضر كسابره - عرجان
- خالد ابراهيم محمود المبيضين - طبربور
- خضرة مصطفى خابور - تلاع العلي
- أمين منير شيخ الأرض - الدوار السابع
- خالد فتحي سعيد عيسى - حي نزال
- اوفيليا انطون سليم سعد - تلاع العلي
- بتول محمود النائب - دابوق
- محمد سليم باير المراشده - مثلث سوم
- جانيت متيا قطان - جمعية آل النبر التعاونية
انا لله وانا اليه راجعون