الطيار نباص يصل عمّان
منذ 43 دقيقة
اخبار الاردن - وصل إلى مطار ماركا العسكري في عمان قبل منتصف ليل الجمعة الملازم أول طيار مقاتل عدنان نعيم عبدالعزيز نباص على متن طائرة عسكرية سعودية بعد نجاته من حادث تحطم طائرته المقاتله من نوع F16 المشاركة مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ظهر يوم الجمعة.
وكان في استقباله عدد من ضباط القوات المسلحة.
وتتقدم القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي بخالص الشكر و الأمتنان والتقدير للشقيقة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وإلى جميع أبناء القوات المسلحة في الجيش السعودي الشقيق على وقفتهم المشرفة ومتابعتهم الحثيثة لكافة أمور الطيار الأردني لدى سقوط طائرته وتقديم كافة الاسعافات والتسهيلات حتى عودته ووصوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية سالماً بحمدالله.