الطيار نباص يصل عمّان

اخبار الاردن - وصل إلى مطار ماركا العسكري في عمان قبل منتصف ليل الجمعة الملازم أول طيار مقاتل عدنان نعيم عبدالعزيز نباص على متن طائرة عسكرية سعودية بعد نجاته من حادث تحطم طائرته المقاتله من نوع F16 المشاركة مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ظهر يوم الجمعة.