النائب الحباشنة يطالب باسقاط الحكومة وحل مجلس النواب

اخبار الاردن - يرى النائب صداح الحباشنة ان الحل الانسب في هذه المرحلة هو اسقاط الحكومة وحل مجلس النواب ووضع قانون انتخابي جديد يلبي حاجات وطموحات الشعب. وتاليا ما كتب الحباشنة على صفحته "فيس بوك":

بسم الله الرحمن الرحيم

ايها المواطنين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الاردن الغالي يمر بظروف اقتصادية صعبة جدا وقد فشلت الحكومة في ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل؛ حيث لم تجد سبيل إلا جيب المواطن الاردني الأصيل الذي عانى الكثير الكثير من ويلات سياسات الحكومات السابقة والحكومة الحالية، كما فشل مجلس النواب في كبح جماح هذه الحكومة وحماية قوت المواطن الأردني المغلوب على امره، وبعد خروج المواطن والاحتجاج في الشارع لم يعد هناك جدوى من وجود هذه الحكومة و مجلس النواب؛ لذا فإن الحل المناسب هو اسقاط الوزارة وحل مجلس النواب ووضع قانون انتخابي جديد يلبي طموح الشعب الاردني لإنتخاب مجلس حائز على ثقة المواطن الاردني وتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على حل المشاكل الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن والقضاء على الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة والذي يستنزف خزينة الدولة.

والله ولي التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم الدكتور صداح أحمد الحباشنه