الجزيرة يحافظ على صدارة الدوري بتعادله مع الوحدات

اخبار الاردن - تعادل فريق الجزيرة مع فريق الوحدات 1-1 في المباراة التي جمعتهما السبت على استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر وسجل هدف الجزيرة مارديك مارديكيان د.68 من ضربة جزاء، وسجل للوحدات منذر أبو عمارة د.90+5.

وبهذه النتيجة يبقى الجزيرة متصدرا للترتيب العام لدوري المناصير للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويتقاسم الوحدات والفيصلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وفي الأسبوع ذاته فاز ذات راس على فريق الأهلي 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الأمير فيصل في الكرك.

وبهذه النتيجة يتراجع الأهلي إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويتقدم ذات راس إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.