وفاة أربعيني بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

اخبار الاردن - توفي مواطن يبلغ من العمر 45 عاما وأصيب ابنه (14 عاما)، إثر حادث سير وقع على الطريق الصحراوي، اليوم السبت، وفق مصدر طبي في الكرك.

وأشار المصدر إلى أن الحادث الذي وقع في منطقة القطرانة على الطريق الصحراوي نتيجة تدهور المركبة التي كان يستقلها المواطن وابنه. لافتا إلى أن كوادر الدفاع المدني بالمنطقة قامت بنقل الوفاة والمصاب إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وأشرف على تشريح الجثمان مدعي عام الكرك إبراهيم الطراونة ومدير مركز الطب الشرعي بالكرك الدكتور حسن الهواري، حيث بين تقرير التشريح أن سبب الوفاة هو الإصابات المتعددة بالجسم والتي أدت إلى نزيف دموي شديد تسبب بالوفاة.