كرنفال المحبة للقائد في حدائق الحسين

اخبار الاردن - أقيم، برعاية سمو الأميرة سناء عاصم، في حدائق الحسين اليوم السبت كرنفال المحبة للقائد، الذي نظمته جمعية رعاية الأطفال والأسرة بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وعيد ميلاده الخامس والخمسين.



وبينت رئيسة الجمعية الشريفة بدور بنت عبدالاله، في كلمة لها خلال الاحتفال، أن الأردن بقيادة جلالة الملك استطاع أن يحقق الإنجازات في مختلف الميادين وسط مناخ آمن ومستقر، حتى أصبح انموذجا بين دول المنطقة.



وتضمن الكرنفال معزوفات موسيقية لفرقة قوات الدرك، وموكبا للسيارات انطلق من حدائق الحسين وصولا إلى الديوان الملكي الهاشمي.

--(بترا)