كيف تُغيّر الـ Status في واتساب إلى فيديو أو صورة؟

اخبار الاردن - طرح تطبيق "واتساب" الشهير للتراسل عبر الإنترنت، في الذكرى الثامنة لإطلاقه، ميزة جديدة أصبحت متوفرة للجميع على هواتف أندرويد وآيفون، وهي مستوحاة تماما من تطبيق "سناب تشات" المنافس.

وتتيح ميزة My Status الجديدة لمستخدمي تطبيق التراسل تغيير حالتهم Status لتحتوي على فيديو أو صور ثابتة أو متحركة بدلا من النصوص العادية.

وتظهر هذه الحالة التي يختارها المستخدم لدى كل الأشخاص الموجودين في قائمة الاتصالات الخاصة به، وتختفي بعد 24 ساعة كما هو الحال في تطبيق "سناب تشات".

طرح تطبيق واتساب الشهير للتراسل عبر الإنترنت، في الذكرى الثامنة لإطلاقه، ميزة جديدة أصبحت متوفرة للجميع على هواتف أندرويد وآيفون، وهي مستوحاة تماما من تطبيق "سناب تشات" المنافس.

وتتيح ميزة My Status الجديدة لمستخدمي تطبيق التراسل تغيير حالتهم Status لتحتوي على فيديو أو صور ثابتة أو متحركة بدلا من النصوص العادية.

وتظهر هذه الحالة التي يختارها المستخدم لدى كل الأشخاص الموجودين في قائمة الاتصالات الخاصة به، وتختفي بعد 24 ساعة كما هو الحال في تطبيق "سناب تشات".