يومين بين وفاة احمد ووالده

اخبار الاردن - توفي شاب عشريني يدعى احمد عبيدات ،و ذلك اثر حادث دهس تعرض له منذ حوالي اسبوعين في محافظة اربد.



وأكد عدد من اقارب الشاب عبر صفحاتهم انهم صعقوا جراء تلقيهم نبأ وفاة الشاب احمد اثر حادث دهس تعرض له من قبل احدى المركبات ، و كان احمد قد تعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة والده الذي كان يرقد على سرير الشفاء في الفترة الاخيرة ووافته المنية لاحقا.



و عبر العديد من المقربين من الشاب احد و اصدقاءه عن حزنهم الشديد جراء وفاته ، بعد ان كان يتردد دائما الى زيارة والده في المستشفى عندما كان على قيد الحياة.













