حالة الطقس ليومي الاحد والاثنين

اخبار الاردن - توالي درجات الحرارة ارتفاعها نهار اليوم، لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، بحسب موقع طقس العرب.



واوضح الموقع، ان أجواء باردة نسبيا تسود في عموم المناطق مع ظهور السُحب العالية، في حين تكون مُعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة. في حين، يكون الطقس باردا في عموم المناطق ليلا، وتظهر في الأجواء كميات من السُحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.



وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار غد، لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية، وتسود أجواء مُعتدلة عُموماً، في حين تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الأجواء غائمة جُزئياً إلى غائمة بسُحُب مُتوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.