الجيش الأمريكي يوزع أسلحة على ''مقاتلين عرب'' شمالي سوريا

اخبار الاردن - نشرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، صورا لعملية توزيع أسلحة في شمالي سوريا، قالت إنها "لمقاتلين من التحالف العربي السوري".



وتظهر في الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على "تويتر"، توزيع بندقيات روسية من طراز كلاشنكوف "AK-47" على "مقاتلين عرب تلقوا تدريبات أولية".



ودونت القيادة المركزية الأمريكية تحت صورة تضم فتيات شابات: "مقاتلات تخضعن لتدريب من الدرجة الأولى بمعسكر في شمالي سوريا".



تجدر الإشارة إلى أن "التحالف العربي السوري" هو أحد مجموعات "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي يشكل تنظيم "ب ي د"، الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية، العمود الفقري لها.



ورغم أن الولايات المتحدة وتركيا يدرجان منظمة "بي كا كا" في قائمة الإرهاب، إلا أن واشنطن ترفض إدراج ذراعه السوري "ب ي د"، وجناحه العسكري "ي ب ك" ضمن التصنيف نفسه، بل وتتعاون معه في محاربة "داعش" داخل سوريا.



وأقرت الولايات المتحدة، مطلع فبراير/شباط الجاري، بتزويدها عناصر "ب ي د/ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، بعربات مدرعة.



يذكر أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وفرت دعما جويا لعناصر "ب ي د/ي ب ك" المنطوية تحت مظلة "قوات سوريا الديمقراطية"، كما ذودتها بالسلاح والعتاد؛ ما أدى إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.الأناضول