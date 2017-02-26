الوفيات 2017-2-26
منذ 9 ساعة 50 دقيقة
اخبار الاردن -
- عادل عبد محمود ابو حوسه - مرج الحمام
- ميسر (فريال) رفيق راغب الجيوسي - شارع مكة
- زهير عبد الرحيم هيكل - الشميساني
- واسكين وانيس اركليان - العبدلي
- رغدة حمد رجا الغنانيم - زي
- اسماعيل ناجي محمود نزال - اربد
- هيلين عارف النشيوات - خلدا
- عائدة شكيب المصري - الرابية
- نمر موسى خلف حدادين - الصويفية
- سعدي خليل محمد البس - ضاحية الياسمين
- سلوى يوسف خليل جدعون - الصويفية
- وفيقه الحاج سليمان عودة النجداوي - ضاحية الرشيد
- يوسف احمد موسى الجمّال - خلدا
- عبدالهادي عيسى المصري - المقابلين
انا لله وانا اليه راجعون