قبول مباشر بالطب و"الاسنان" في "الاردنية" و"التكنولوجيا"

اخبار الاردن - اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الطويسي عن موافقة مجلس التعليم العالي على طلب كل من جامعتي «الاردنية « والعلوم والتكنولوجيا باجراء القبول المباشر للعام الجامعي المقبل في تخصصي الطب وطب الاسنان، فقط كخطوة اولى قبل تعميمها على كافة الجامعات والتخصصات المختلفة.



وكشف الطويسي ان قرار البدء بالقبول المباشر في تخصصي الطب وطب الاسنان فقط للعام الجامعي المقبل، لن يسمح بأن يكون مدخلا لرفع الرسوم الجامعية لهذه التخصصات حيث سيتم الابقاء على الرسوم كما هي للتنافس وللموازي بلا تعديلات، وذلك وفقا لتفاهمات مع مجالس امناء الجامعات، التي هي صاحبة القرار والولاية بهذا الامر، لكن لا يجوز ربط القبول المباشر برفع الرسوم أبدا.



واكد الطويسي ان لجنة مشكلة من مجلس التعليم العالي وعمداء كليات الطب بالجامعات الاردنية ستقر الاطار العام للمعايير التي اكد انها ستحافظ على العدالة، وعلى مستوى الخريجين وجودة مخرجات العملية التعليمية، وستتطلع الى ان لا يؤثر القبول المباشر في هاتين الجامعتين على قبولات الطب بالجامعات الاردنية الاخرى.



وركز الطويسي، ان الاساس هو اعطاء صلاحيات للجامعات الرسمية ضمن ضوابط واطر عامة يضعها مجلس التعليم العالي، وستكون تلك التجربة مراقبة لغايات ضبطها ومراجعتها وتعميمها في حال اثبتت جدواها واهميتها وتأثيراتها على مخرجات ومدخلات التعليم العالي.



واشار الى ان هذه القرارات جاءت تنفيذا لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بتنفيذها واعطائها صفة الاستعجال، والقبول المباشر احد اهم توصياتها وتم الموافقة على هذين التخصصين للبدء التدريجي واعطاء فرصة للجامعات ان ترتب نفسها، وان تخضع تلك التجربة للتقييم.



واعتبر الطويسي ان اقرار هذه التجربة لن يكون على حساب الطاقة الاستيعابية التي اقرتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي حيث سيتم الالتزام بالاعداد المقررة على التعليم التنافسي والتعليم الموازي بالنسبة المخصصة لذلك وهي 30% من اجمالي المقبولين.



واشار الوزير الى ان اللجان ستحدد الاطار العام لاعداد الاسس للقبول في « الطب وطب الاسنان» وسيتم الابقاء على الحد الادنى للقبول وهو 85% وسيتم اجراء مفاضلة بين الطلاب من خلال اسس يتم اختيارها بين امتحان قبول واجراء مقابلات بين الطلبة واما تحديد سنة تحضيرية يتم خلالها تحديد رغبة الطالب وقدرته وتحديد شكل مسيرته الاكاديمية، وسيتم بحث تلك الامور بما يحافظ على العدالة والجودة من خلال اللجنة الاكاديمية والعمداء المعنيين بكليات الطب وطب الاسنان بالجامعات الاردنية. الدستور