الإمارات.. رقم هاتف بقيمة مليون و22 ألف دولار

اخبار الاردن - باعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" اليوم السبت رقم هاتف خليوي مميز ينتهي بثمانية أرقام متشابهة بمبلغ وصل الى 5ر4 ملايين درهم، تعادل نحو 22ر1 مليون دولار.



وكان المزاد الذي اقيم بدبي افضى الى شراء رجل الأعمال الهندي بالويندر ساهاني والذي يلقب نفسه بأبوصباح الرقم في المزاد الذي نظمته شركة أون لاين للمزادات.



وساهاني ظهر بعدة قنوات تلفزة خليجية، وتحدث فيها عن بناء ثروته بدءا من الكويت، وبعدها في دبي التي انطلق منها إلى تحقيق المليارات.