ريال مدريد يُغرق "الغواصات الصفراء" ويستعيد صدارته.. صور

اخبار الاردن - عاد ريال مدريد من بعيد وقلب تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين على فياريال 3-2 مساء الأحد على ملعب "لا سيراميكا" في الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يباغت فياريال خصمه بهدفين حملا توقيع مانو تريجيروس (50) وسيدريك باكامبو (56)، وأحرز جاريث بايل هدف ريال الأول في الدقيقة 64 من كرة رأسية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة جزاء فياريال نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح في الدقيقة 74.

ومن كرة قطعها البديل إيسكو من منتصف الملعب، وصلت الكرة إلى الظهير الأيسر مارسيلو الذي رفع عرضية مميزة قابها البديل الآخر ألفارو موراتا في المرمى بالدقيقة 84.

وارتفع رصيد ريال مدريد بهذا التعادل إلى 55 نقطة، واستعاد الصدارة من برشلونة الفائز بدوره على أتلتيكو مدريد 2-1 الأحد أيضا رافعا رصيده إلى 54 نقطة، أما فياريال فبقي سادسا برصيد 39 نقطة، لتتقلص آماله في المنافسة على أحد المقاعد الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقدم فياريال الملقب بالغواصات مباراة متوازنة أمام جمهوره الغفير، واستغل لاعبوه الأخطاء الفردية لخط دفاع ريال مدريد وتوهان خط وسط الأخير، بيد أنه فشل في الاحتفاظ بتماسكه في الدقائق العشرين الأخيرة.

أما الفريق الضيف فظهرت عليه علامات التأثر بالضغوطات، ولم يكن قادرا على إيجاد الحلول الكافية للتغلب على خطة فياريال الدفاعية، حتى أجرى المدرب زين الدين زيدان تغييرات تكتيكية، وكان لدخول لاعب الوسط إيسكو المفعول القوي على أداء الفريق الملكي الذي تمكن استلام زمام المباردة في وسط الميدان.