حقيقة محاولة اغتيال عباس في بيروت
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اخبار الاردن -كشفت السفارة الفلسطينية في بيروت عن حقيقة تعرض موكب الرئيس محمود عباس لاطلاق نار اثناء توجهه للمطار لمغادرة العاصمة اللبنانية.
وقالت السفارة أن ما تم تداوله عن محاولة اغتيال الرئيس الفلسطيني غير صحيح، مؤكدة أن الرئيس عباس وصل إلى جنيف منذ ساعات.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن موكب الرئيس عباس تعرض لعملية اطلاق نار في طريق مطار بيروت، خلال مغادرته لبنان بعد زيارة رسمية لعدة أيام.
وقالت قناة LBC اللبنانية، ان موكب الرئيس محمود عباس تعرض مساء اليوم السبت، لإطلاق نار خلال توجهه لمطار بيروت لمغادرة لبنان.