مقتل فتى بعيار ناري في مادبا

اخبار الاردن - قضى فتى يبلغ من العمر 15 عاما من منطقة المريجمة في مأدبا صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بعيار ناري نافذ في منطقة الصدر، على ما افاد مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور نايف الزبن.