مقتل فتى بعيار ناري في مادبا
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اخبار الاردن - قضى فتى يبلغ من العمر 15 عاما من منطقة المريجمة في مأدبا صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بعيار ناري نافذ في منطقة الصدر، على ما افاد مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور نايف الزبن.
وبين مدير المستشفى ان اصابة الفتى الذي وصل الى المستشفى بحالة وفاة كانت قاتلة وبالقلب، حيث تم تحويل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة فيما تجري الجهات الامنية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.
مصدر أمني أفاد ان التحقيقات الأولية تشير الى ان العبث بالسلاح هو سبب الوفاة.