القبض على اللص قاتل السبعينية في عمّان

اخبار الاردن - قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة وسط عمان بوجود جثة لمواطنة سبعينية داخل منزلها في منطقة الجبل الأخضر، حيث تحركت مجموعات البحث الجنائي والمركز الامني المختص وتبين بالكشف على الجثة بحضور الطبيب الشرعي والمدعي العام وجود اثار لشدة وعنف على جسدها، وشكل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة للوقوف على ملابسات الحادثة وضبط الجاني.