القبض على اللص قاتل السبعينية في عمّان
منذ 6 ساعة 54 دقيقة
اخبار الاردن - قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة وسط عمان بوجود جثة لمواطنة سبعينية داخل منزلها في منطقة الجبل الأخضر، حيث تحركت مجموعات البحث الجنائي والمركز الامني المختص وتبين بالكشف على الجثة بحضور الطبيب الشرعي والمدعي العام وجود اثار لشدة وعنف على جسدها، وشكل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة للوقوف على ملابسات الحادثة وضبط الجاني.
واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان فريق التحقيق وخلال ساعات قليلة وبعد جمع المعلومات والاستماع لإفادة احد ابنائها الذي شاهد الجاني وهو يغادر المنزل تمكن من تحديد الفاعل وألقي القبض عليه بعد البحث عنه واعترف بالتحقيق معه بالدخول لمنزل السيدة من اجل السرقة وعندما شعرت به المغدورة قام بضربها على راسها بواسطة اداة راضة وغادر المكان وما زال التحقيق جاريا .