8ر7 مليار دولار الدخل السياحي وحوالات المغتربين

اخبار الاردن - بلغ مقدار الدخل السياحي للمملكة وتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج نحو 8ر7 مليار دولار في عام 2016، بعد أن اظهرت تحسنا في الربع الأخير من العام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بلغت حوالي 7ر3 مليار في عام 2016 رغم تراجعها بنسبة 4ر2 بالمئة عن مقدار التحويلات في عام 2015.

كما أظهرت البيانات أن الدخل السياحي، ورغم تراجعه بنسبة طفيفة نحو 5ر0 بالمئة العام الماضي، إلا انه وصل إلى حوالي 1ر4 مليار دولار.