حريق خزان محروقات داخل محطة توليد الكهرباء في طبربور

اخبار الاردن - أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان ظهر اليوم حريقاً شب في خزان يستخدم لغايات تخزين الوقود يحتوي على بقايا مادة الديزل داخل محطة توليد الكهرباء في منطقة طبربور ، وذلك نتيجة لتطاير الشرر الناتج عن عملية اللحام بالقرب من الخزان أدى إلى التسبب في وميض بسيط وحدوث اشتعال داخل الخزان الذي استدعى تدخل كوادر الدفاع المدني التي قامت بدورها بإخماد الحريق باستخدام مادة الفوم والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى الخزانات المجاورة داخل المحطة ، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح .

وقد اشرف على عملية إخماد الحريق المدير العام للدفاع المدني الفريق الركن طلال عبد الله الكوفحي.