"تمييز دبي" تؤيد إعدام قاتل الطفل الأردني عبيدة

اخبار الاردن - أيدت محكمة التمييز في دبي حكما بإعدام، نضال عيسى أبو علي، المتهم بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي (9 أعوام)، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد قرار محكمة أول درجة بإعدام المتهم، لإدانته بقتل ابن موطنه خنقاً بعد اغتصابه.

ويؤكد حكم محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون بالدرجة الأولى أن حكمي هيئتي قضاة محكمتي أول درجة والاستئناف طبقتا القانون في معاقبة القاتل وإصدار حكم الإعدام بحقه علما أن ولي الدم سبق وأكد استحالة التنازل عن القصاص.

وبهذا الحكم يكون القاتل قد استنفد جميع مراحل التقاضي عطفا على استنفاد جميع الفرص في الحصول على عقوبة غير الإعدام، بحسب البيان الاماراتية.