تركيب 11 كاميرا في السلط "أسماء المناطق "

اخبار الاردن - كشف الناطق الاعلامي في وزارة البلديات عباس هميسات عن تركيب 11 كاميرا في السلط منهم 8 رادارات و3 على إشارات ضوئية.

واضاف هميسات ان 70 % من البنية التحتية اصبحت جاهزة للكاميرات، لافتا الى انه تبقى الاجراءات النهائية مع شركة الكهرباء ووزارة الاشغال العامة ليتم تشغيلها.

واشار هميسات الى ان تركيب هذه الكاميرات جاء بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة ودائرة السير ليتم تركيبها على المناطق الساخنة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين والمناطق التي تشهد سرعات عالية وتتكرر عليها الحوادث، علما بان اغلب الشوارع المركب عليها تابعة لوزارة الاشغال العامة.

وبين هميسات بانه تم تركيب 81 كاميرا في مختلف انحاء المملكة منهم 57 رادار و24 اشارة ضوئية، وهي تعتبر المرحلة الاولى من هذا المشروع.

أماكن تواجد الكاميرات في السلط: