تركيب 11 كاميرا في السلط "أسماء المناطق "
منذ 6 ساعة 35 دقيقة
اخبار الاردن - كشف الناطق الاعلامي في وزارة البلديات عباس هميسات عن تركيب 11 كاميرا في السلط منهم 8 رادارات و3 على إشارات ضوئية.
واضاف هميسات ان 70 % من البنية التحتية اصبحت جاهزة للكاميرات، لافتا الى انه تبقى الاجراءات النهائية مع شركة الكهرباء ووزارة الاشغال العامة ليتم تشغيلها.
واشار هميسات الى ان تركيب هذه الكاميرات جاء بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة ودائرة السير ليتم تركيبها على المناطق الساخنة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين والمناطق التي تشهد سرعات عالية وتتكرر عليها الحوادث، علما بان اغلب الشوارع المركب عليها تابعة لوزارة الاشغال العامة.
وبين هميسات بانه تم تركيب 81 كاميرا في مختلف انحاء المملكة منهم 57 رادار و24 اشارة ضوئية، وهي تعتبر المرحلة الاولى من هذا المشروع.
أماكن تواجد الكاميرات في السلط:
بعد جسر كفر هودا باتجاه جامعة البلقاء، وضريح النبي يوشع باتجاه عمان، وضريح النبي يوشع باتجاه البلقاء، ووادي الشجرة نزول السلط، وطلوع الدبابنة باتجاه السلط، وشارع عمان السلط باتجاه عمان مقابل مطعم ابو كورة السرو، ونزول نفق الدبابنة باتجاه عمان، وشارع الستين المدينة الرياضية باتجاه عمان، واشارة مثلث عين الباشا، واشارة الترخيص باتجاه السلط، واشارة المستشفى باتجاه السلط.