حريق بتصادم بين صهريجين محملين بالمحروقات في الكرك

اخبار الاردن - ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت ظهر اليوم مع حادث تصادم وقع بين صهريجين احدهما محمل بمادة الديزل والآخر محمل بالغاز المسال بمنطقة سواقة نتج عن الحادث إصابة شخص بجروح ورضوض في مختلف إنحاء الجسم كما نتج عنه أيضا احتراق غرفة السائق في صهريج الديزل.



وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع وصوله للمادة المحملة بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مركز صحي القطرانة الشامل وحالته العامة متوسطة.