منخفض جوي وحالة عدم استقرار تبدأ غدا

اخبار الاردن - قال أسامة الطريفي المدير التنفيذي لموقع طقس العرب أن المملكة على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء المقبل، حيث سيكون الجوف مغبراً ليلاً في بعض المناطق إلى جانب تساقط زخات رعدية مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء في مختلف المناطق تكون غزيرة أحياناً قد تعمل على تشكل السيول.



وأضاف الطريفي إلى أن انخفاضاً ملموساً سيطرأ على درجات الحرارة، وتتركز الفعالية بشكل أكبر في جنوب وشرق المملكة بما فيها محافظة العقبة.