طقس العرب: امطار غزيرة اعتبارا من الليلة

اخبار الاردن - يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون أعلى من معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية.



وأوضح موقع "طقس العرب"، ان أجواء مُعتدلة عُموماً وتميل للدفء تسود في بعض المناطق، وتكون غائمة جزئياً بسُحُب مُتوسطة وعالية، ويُحتمل هُطول زخات محليّة خفيفة من المطر في بعض المناطق.



وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة السرعة.



في حين، يبدأ تأثُر المملكة وخاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوّي مع تقدُّم ساعات الليل، وترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي نسبة لليالي الماضية، كما ويرتفع تركيز الغبار في الأجواء.



وبحسب الموقع، تُصبح الظُروف مُهيأة مع ساعات الليل المتأخرة لتشكُل السُحُب الرعدية وهُطول زخات أمطار غزيرة أحياناً فوق بعض المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك خليج العقبة، في حين، تكون الأجواء مُغبرة وغائمة جُزئياً في بقية المناطق عُموماً، مع فُرصة لهُطول زخات رعدية في ساعات الليل المتأخرة.



وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أثناء تشكل السحب الرعدية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتثير حينها الغبار والأتربة وربما العواصف الرملية.



وحذر الموقع، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة لارتفاع تركيز الغُبار في الأجواء، كما جذر من خطر تشكُل السيول مع ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، بما في ذلك مُحافظة العقبة، نظراً للأمطار الرعدية التي قد تكون غزيرة أحياناً وذلك في الساعات المتأخرة من الليلة.



وتوقع "طقس العرب"، أن تزداد رُقعة المناطق المتأثرة بحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا، فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة بسحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الظُروف مُهيأة لهُطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء مُختلفة، وتكون غزيرة في بعض المناطق، في حين، تتعرّض مناطق البادية الشرقية لعواصف رعدية، يُرافقها هُطول غزير للأمطار وتساقُط البَرَد.



وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تُصبح نشطة أحياناً مع نشاط السُحُب الرعدية، تتحول تدريجيا أثناء النهار الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة. وحذّر الموقع من خطر تشكُل السيول في الأودية والمناطق المُنخفضة خاصة في مناطق البادية الشرقية.