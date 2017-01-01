سيارة عربية بين أغلى سيارات العالم في 2017.. صور

اخبار الاردن - احتلت سيارة أستون “مارتن م.أ-ر.ب 00” المركز الأول في قائمة السيارات الأغلى في 2017، بحسب ما جاء بموقع “فوربس” الاقتصادي، فيما شهدت القائمة تواجدا عربيا ممثلا بسيارة لبنانية فائقة السرعة.

وتضمنت القائمة السيارة الإيطالية الفاخرة، باغاني هوايرا، بنسختها المحدوردة “بي-سي”، التي يبلغ سعرها 2.8 مليون دولار.

وتحمل السيارة الحرفين “بي-سي” رمزا لجامع السيارات الشهير بيني كايولا، ويوجد منها 20 مركبة فقط حول العالم، كما تعد أخف وزنا وأكثر تناسقا من سيارة باغاني هوايرا العادية.

واحتلت سيارة ليكان هايبرسبورت اللبنانية المركز الثاني من حيث السعر، إذ يبلغ سعر السيارة الواحدة منها 3.4 مليون دولار.

وتصنع شركة “دبليو موتورز” التي أسسها اللبناني الشاب رالف دباس هذه السيارة، وتتخذ الشركة من مدينة دبي مقرا لها.

















































