تحقيق بشبهات فساد في وزارة المالية
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن - تجتمع لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، الأسبوع المقبل، للتحقيق بشبهات فساد في وزارة المالية، حسب رئيس اللجنة، زيد الشوابكة.
وقال الشوابكة إن "لجنة النزاهة"، قد تستدعي مسؤولين في وزارة المالية، ومنهم الوزير عمر ملحس، للتحقيق بشبهات الفساد، في حال لم تتوفر المعلومات الكافية.
وكان أحد النواب، تعهد بتوفير ملفات متعلقة بشبهة الفساد، وفي حال توفرها، لن تستدعي اللجنة مسؤولي وزارة المالية، لاجتماعها، وفقا للشوابكة.
يُذكر أن الشوابكة، كشف في وقت سابق أن اللجنة تنتظر وثائق رسمية، متعلقة بملف فساد كبير.
وكان الشوابكة أكد، خلال الاجتماع الأخير للجنته، أنه سيجري التحقق من أي وثيقة تتضمن وجود شبهات فساد في مؤسسات القطاع العام.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة، هاني الملقي، أوعز، في وقت سابق، بنشر صور وأسماء الفاسدين بعد ثبوت إدانتهم وانتهاء محاكمتهم عملا بنص القوانين.خبرني