تحقيق بشبهات فساد في وزارة المالية

اخبار الاردن - تجتمع لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، الأسبوع المقبل، للتحقيق بشبهات فساد في وزارة المالية، حسب رئيس اللجنة، زيد الشوابكة.

وقال الشوابكة إن "لجنة النزاهة"، قد تستدعي مسؤولين في وزارة المالية، ومنهم الوزير عمر ملحس، للتحقيق بشبهات الفساد، في حال لم تتوفر المعلومات الكافية.

وكان أحد النواب، تعهد بتوفير ملفات متعلقة بشبهة الفساد، وفي حال توفرها، لن تستدعي اللجنة مسؤولي وزارة المالية، لاجتماعها، وفقا للشوابكة.