امطار غزيرة واجوء باردة اليوم وغدا

اخبار الاردن - تزداد رُقعة المناطق المتأثرة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار اليوم مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، بحسب موقع طقس العرب.



وأشار الموقع إلى أن، الأجواء تكون غائمة جزئيا إلى غائمة بسحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الظُروف مُهيأة لهطل زخات رعدية من الأمطار في أجزاء مُختلفة، تكون غزيرة في بعض المناطق، في حين، تتعرّض مناطق البادية الشرقية لعواصف رعدية، يُرافقها هطل غزير للأمطار وتساقُط البَرَد.



وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تُصبح نشطة أحياناً مع نشاط السُحُب الرعدية، تتحول تدريجيا أثناء النهار إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية وفي خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذّر الموقع من خطر تشكُل السيول في الأودية والمناطق المُنخفضة خاصة في مناطق البادية الشرقية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الهطل في بعض المناطق خاصة شرق المملكة نهار اليوم.



في حين، تنخفض درجات الحرارة، كما وترتفع نسب الرطوبة بشكل ملموس ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال، وتتركز الحالة الجوية في المناطق الشرقية حيث تستمر فرص هطل زخات رعدية من المطر فيها، فيما يحتمل تساقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 15 الى9، غرب عمان: من 12 الى 8، إربد: من 16 الى 9، جرش: من 15 الى 10، السلط: من 13 إلى 7، عجلون: من 13 إلى7، الزرقاء: من 16 إلى 9، المفرق: من 16 إلى 6، مادبا: من 15 إلى 7، الكرك: من 14 إلى 7، الطفيلة: من 15 إلى 5، معان: من 16 إلى 5 ، العقبة: من 28 إلى 15 والبحر الميت: من 26 إلى 14.



وتوقع "طقس العرب" أن توالي درجات الحرارة نهار غد انخفاضها لتصبح حول معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق، وغالباً غائمة بسُحُب منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى.



ويُحتمل هطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد، كما يُحتمل تشكُل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.