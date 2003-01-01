الذكرى الأولى لاستشهاد الرائد الزيود تصادف اليوم

واستشهد الزيود في اربد حيث تعاملت القوات المسلحة مع مجموعة إرهابية ، وكان الشهيد من بين القوة التي تصدت لهذه المجموعة .



ولد الشهيد الزيود في لواء الهاشمية/محافظة الزرقاء عام1985، وتلقى تعليمه في مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الجيش العربي، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية عام 2003 التحق بالخدمة العسكرية كتلميذ مرشح في جامعة مؤتة.



ودرس الشهيد الزيود اللغة الإنجليزية والعلوم العسكرية ليتخرج منها عام 2007 برتبة ملازم ثان، حيث التحق بالوحدات الميدانية، وعمل ضابطاً في وحدات العمليات الخاصة، فيما تدرج في المناصب القيادية وحسب ما تسمح به رتبته، اذ تم ترفيعه إلى رتبة ملازم/1 عام 2010 وإلى رتبة نقيب عام 2013 .



وصدرت الإرادة الملكية بترفيعه إلى رتبة رائد في الثاني من آذار عام 2016 تقديراً لتضحيته، ووقوفه إلى جانب زملائه، رفاق السلاح، في التصدي لمن سوّلت لهم أنفسهم العبث بأمن الوطن والمواطن .بترا