احباط تهريب نظارات شمسية وطبية

اخبار الاردن - أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري تهريب نظارات تحمل ماركات تجارية بعدد 25500 نظارة ذات منشأ ايطالي وفرنسي تم التصريح بأنها منشأ صيني يشتبه بأنها مقلدة بالإضافة إلى ضبط مواد غير مصرح عنها 5300 إطار نظارة طبية يحمل علامات تجارية منشأ ايطالي و12730 عدسة نظارة طبية و68000 بطارية ليثيوم منشأ ياباني واندونيسي و2424 قطعة مستحضرات تجميل علامة تجارية و84 ماكينة حلاقة كهربائية و269 فستان هندي.

اخبار الاردن - أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري تهريب نظارات تحمل ماركات تجارية بعدد 25500 نظارة ذات منشأ ايطالي وفرنسي تم التصريح بأنها منشأ صيني يشتبه بأنها مقلدة بالإضافة إلى ضبط مواد غير مصرح عنها 5300 إطار نظارة طبية يحمل علامات تجارية منشأ ايطالي و12730 عدسة نظارة طبية و68000 بطارية ليثيوم منشأ ياباني واندونيسي و2424 قطعة مستحضرات تجميل علامة تجارية و84 ماكينة حلاقة كهربائية و269 فستان هندي.

اخبار الاردن - أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري تهريب نظارات تحمل ماركات تجارية بعدد 25500 نظارة ذات منشأ ايطالي وفرنسي تم التصريح بأنها منشأ صيني يشتبه بأنها مقلدة بالإضافة إلى ضبط مواد غير مصرح عنها 5300 إطار نظارة طبية يحمل علامات تجارية منشأ ايطالي و12730 عدسة نظارة طبية و68000 بطارية ليثيوم منشأ ياباني واندونيسي و2424 قطعة مستحضرات تجميل علامة تجارية و84 ماكينة حلاقة كهربائية و269 فستان هندي.