احباط تهريب نظارات شمسية وطبية
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اخبار الاردن - أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري تهريب نظارات تحمل ماركات تجارية بعدد 25500 نظارة ذات منشأ ايطالي وفرنسي تم التصريح بأنها منشأ صيني يشتبه بأنها مقلدة بالإضافة إلى ضبط مواد غير مصرح عنها 5300 إطار نظارة طبية يحمل علامات تجارية منشأ ايطالي و12730 عدسة نظارة طبية و68000 بطارية ليثيوم منشأ ياباني واندونيسي و2424 قطعة مستحضرات تجميل علامة تجارية و84 ماكينة حلاقة كهربائية و269 فستان هندي.
وبين مدير جمرك العمري عقيد جمارك أحمد العكاليك أن المهربات كانت مخفية داخل براد يحتوي على خيوط وأقمشة ومواد منوعة.
في حين يجري حالياً التحقق فيما اذا كانت مقلدة حيث يعتمد تصنيع النظارات المقلدة على مادة الإكلريك والتي تسبب إصابة الجلد بالسرطان وتؤثر على عدسة العين بصورة كبيرة تؤدى إلى فقدان البصر في الكثير من الحالات في حال عدم استخدامها بضوابط معينة.
وأشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك الدكتور وضاح الحمود بالجهود المبذولة من قبل موظفي الجمارك في كافة مواقعهم نتيجة التدريب المستمر للكوادر البشرية واستخدام أفضل الطرق والوسائل المتطورة في التفتيش تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهريب.